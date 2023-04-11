«Как острые ножи вдыхать»: Чем опасен пеплопад на Камчатке

Накануне стало известно, что поселок Ключи накрыло облако пепла от извержения вулкана Шивелуч – сильнейшего за последние 60 лет. В окрестностях исполина туча полностью заслонила солнце – было темно, как ночью, на снегу образовался слой пепла толщиной 8,5 см. Пеплопад прошел и в других населенных пунктах двух районов Камчатского края, он продолжался около 4 часов. Пепловый шлейф растянулся уже на 500 км и может достичь Петропавловск-Камчатского. Павел Плечов рассказал, чем опасен пепел для человека.

«Пеплопад – достаточно опасное явление. В первую очередь нужно предохранять все внутренние органы. Необходимо защищать дыхательные пути и пищу употреблять нужно тоже без пепла, потому что частички пепла – вспененное вулканическое стекло. Если посмотрим на него под увеличением, то увидим, что оно состоит из пузырьков и режущих кромок. Такие частички, состоящие из острых-острых ножиков-обсидианов. Лучше всего – закрывать окна, не пускать этот пепел внутрь помещений, тщательно подмечать, удалять этот пепел. Стандартный совет, как при задымлении, это закрывать лицо и дыхательные пути влажной материей, если нет специальных средств, масок и так далее. Можно просто взять любую тряпку, намочить её и дышать так. Обязательно тщательно фильтровать воду», - рассказал собеседник НСН.