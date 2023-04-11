«Как острые ножи вдыхать»: Чем опасен пеплопад на Камчатке
Пеплом можно порезаться, а животные рискуют съесть загрязненную пеплом еду и умереть, заявил в эфире НСН доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов.
Доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов в интервью НСН назвал пеплопад очень опасным явлением и рассказал, что нужно делать, чтобы спастись.
Накануне стало известно, что поселок Ключи накрыло облако пепла от извержения вулкана Шивелуч – сильнейшего за последние 60 лет. В окрестностях исполина туча полностью заслонила солнце – было темно, как ночью, на снегу образовался слой пепла толщиной 8,5 см. Пеплопад прошел и в других населенных пунктах двух районов Камчатского края, он продолжался около 4 часов. Пепловый шлейф растянулся уже на 500 км и может достичь Петропавловск-Камчатского. Павел Плечов рассказал, чем опасен пепел для человека.
«Пеплопад – достаточно опасное явление. В первую очередь нужно предохранять все внутренние органы. Необходимо защищать дыхательные пути и пищу употреблять нужно тоже без пепла, потому что частички пепла – вспененное вулканическое стекло. Если посмотрим на него под увеличением, то увидим, что оно состоит из пузырьков и режущих кромок. Такие частички, состоящие из острых-острых ножиков-обсидианов. Лучше всего – закрывать окна, не пускать этот пепел внутрь помещений, тщательно подмечать, удалять этот пепел. Стандартный совет, как при задымлении, это закрывать лицо и дыхательные пути влажной материей, если нет специальных средств, масок и так далее. Можно просто взять любую тряпку, намочить её и дышать так. Обязательно тщательно фильтровать воду», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, нужно дождаться таяния снега и дождей, чтобы пепел смыло, либо же людям самим водой его убирать.
«Это может привести к каким-то неприятным последствиям. Основная мощь пеплопада пришлась от Шевелуча до посёлка Ключи, есть пара населённых пунктах в Камчатском районе, которые испытали пеплопад. Это достаточно большие расстояния. От Шевелуча до Ключей порядка 70 км. В 20 км от Шевелуча слой пепла 12 см, а в Ключах доходил до нескольких см. Это очень большой слой пепла. Надеюсь, когда снег будет таять, большая часть пепла уйдет. Его смоет дождями. Если это дома или какая-то дворовая территория, то можно и самим промыть водой. Главное, чтобы пепел не висел в воздухе и не попадал на слизистые оболочки», - разъяснил эксперт.
Он отметил, что большинство жертв извержений вулканов связано не с потоками лавы и не с землетрясениями, а с последствиями самих извержений.
«Большинство жертв не от извержения, а именно вот антисанитарии, возникающей после. Животным же не объяснишь, что это нельзя есть или лизать. Домашние животные, например, едят траву с пеплом, потом умирают, разлагаются, потом отравление источников воды происходит. Очень важно следить за санитарным состоянием», - резюмировал Плечов.
Ранее сообщалось, что в Ключах у людей из кранов идет вода с пеплом: им организуют подвоз чистой воды. Закрыт проезд по автодороге Мильково-Ключи-Усть-Камчатск из-за опасности схода грязевых потоков. В поселках Козыревск и Майское из-за пеплопада отсутствует энергоснабжение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Ценам на недвижимость предрекли падение из-за цифровизации
- Мишустин призвал добиваться технологического суверенитета России
- Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве
- ЦБ сообщил о росте числа рублевых счетов и депозитов
- СМИ: Зеленский готов отдать часть территории Украины ради Крыма
- Проживающим за рубежом россиянам рекомендовали взять отпуск для службы в армии
- В Белом доме не подтвердили поставки оружия из Египта в Россию
- Пригожин назвал санкции Канады против принадлежащей ему компании «ударом ниже пояса»
- Премьер Канады ввел санкции против 14 физлиц и 34 юрлиц России
- Признание иностранного образования в России переведут в онлайн-формат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru