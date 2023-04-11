Землетрясение магнитудой 5,8 произошло около Петропавловска-Камчатского

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на расстоянии 51 км от Петропавловска-Камчатского, сообщают сейсмологи

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ТЕГИ:Петропавловск-камчатскийЗемлетрясение

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