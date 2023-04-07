На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 10 тыс. м
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту около 10 тысяч метров. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Извержение произошло в пятницу в 17:42 (08:42 мск).
«Высота пеплового выброса составила около 10000 м над уровнем моря», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По информации территориального управления МЧС, высота выброса достигла 12 тысяч метров. Выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано.
В пятницу вулкан Безымянный трижды выбросил пепел: высота первого выброса составила 5 тыс. м, второго — 6 тыс. м, третьего — 5,5 тыс. м, пишет РИА ФАН.
Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9, напоминает «Свободная пресса».
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