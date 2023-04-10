На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла

Небо над близлежащими поселками заволокло облаком пепла. Бондаренко призвал местных жителей остаться дома и использовать маски.

По словам главы района, электростатистическое напряжение привело к образованию грома в пепловом облаке. Пеплопад начался в поселке Ключи и селе Майское.

В Индонезии после извержения вулкана Мерапи ввели третий уровень опасности. Потоки лавы из кратора растеклись на расстояние 1,5 километра, пишет «Радиоточка НСН».

