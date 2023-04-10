На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч с выбросом пепла
Вулкан Шивелуч на Камчатке начал извергаться ранним утром во вторник, сообщил в своем Telegram-канале глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.
Небо над близлежащими поселками заволокло облаком пепла. Бондаренко призвал местных жителей остаться дома и использовать маски.
По словам главы района, электростатистическое напряжение привело к образованию грома в пепловом облаке. Пеплопад начался в поселке Ключи и селе Майское.
В Индонезии после извержения вулкана Мерапи ввели третий уровень опасности. Потоки лавы из кратора растеклись на расстояние 1,5 километра, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru