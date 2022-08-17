Сберечь «первоклашку»: психолог дал практические советы перед 1 сентября

1 сентября – это стресс для всей семьи, но не нужно бояться этой ситуации, посоветовала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» преподаватель Московского института психоанализа, психолог Виктория Шиманская.

«Можно сделать такую практику: нарисовать, например, карточки на тему «Какие у тебя ассоциации со словом школа»? И сравнить свои ожидания и эмоции ребёнка. И это вам даст понять, что он думает и переживает. Потому что все детки по-разному к этому относятся. Кто-то абсолютно спокойно, для кого-то это событие - действительно, огромная перемена в жизни и тревоги и страхи здесь могут быть», - признаёт психолог.

В таких ситуациях Шиманская рекомендует не оставлять ребёнка один на один с его эмоциями. Тем более не делиться с ним своими воспоминаниями о школьных годах, причём, как негативными, так и позитивными. Будущему школьнику нужно рассказать о том, что его ждёт в школе и как проходит учебный процесс.