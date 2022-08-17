Сберечь «первоклашку»: психолог дал практические советы перед 1 сентября
Первое сентября – это стресс не только для ребёнка, но и для родителей. Но есть несколько подходов к решению этой ситуации, рассказала НСН психолог Виктория Шиманская.
1 сентября – это стресс для всей семьи, но не нужно бояться этой ситуации, посоветовала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» преподаватель Московского института психоанализа, психолог Виктория Шиманская.
«Можно сделать такую практику: нарисовать, например, карточки на тему «Какие у тебя ассоциации со словом школа»? И сравнить свои ожидания и эмоции ребёнка. И это вам даст понять, что он думает и переживает. Потому что все детки по-разному к этому относятся. Кто-то абсолютно спокойно, для кого-то это событие - действительно, огромная перемена в жизни и тревоги и страхи здесь могут быть», - признаёт психолог.
В таких ситуациях Шиманская рекомендует не оставлять ребёнка один на один с его эмоциями. Тем более не делиться с ним своими воспоминаниями о школьных годах, причём, как негативными, так и позитивными. Будущему школьнику нужно рассказать о том, что его ждёт в школе и как проходит учебный процесс.
«Мы должны помнить, что первый класс он, в большей степени, про «научить учиться». Поверьте, что все дети учатся читать, считать и писать. Здесь скорее надо уделить внимание эмоциональной сфере, подготовке, умению представиться, познакомиться с другими ребятами, следовать правилам, научиться какой-то совместной игре с одноклассниками. И вот такая психологическая обстановка позволит им легко включиться и в обучающий процесс», - рекомендует Шиманская.
Говоря о возможных разочарованиях от посещения школы, специалист даёт практические советы о том, как сфокусировать ребёнка на положительных эмоциях.
«Разочарование - это соединение грусти и удивления от наших ожиданий. И разочарование может произойти по двум причинам. Во-первых, это какие-то травмирующие факторы. И это вы отслеживаете и ежедневно искренне интересуетесь у ребёнка не просто «как дела?», а что было самым интересным, что тебе больше всего понравилось, какое открытие ты сегодня совершил? Можно эти ответы фиксировать на какой-то доске или в дневнике. Понимая, что школьные открытия заключаются не только в знаниях по предметам. Это и познакомился с интересными ребятами, на перемене играли в футбол, было интересно на физкультуре, планируем экскурсию и, конечно же, на уроках тоже было то-то интересное – всё это фиксируем. Получается накопительный эффект понимания того, что в школе есть что-то интересное и фокус внимания ребёнка направлен именно на это», - отметила психолог.
Шиманская затронула и вторую составляющую возможного разочарования от посещения ребёнком школы – это слишком большие ожидания. При этом собеседница «Радиоточки» сфокусировала на этом обстоятельстве внимание взрослых.
«То есть, если у вас ожидания и требования, чтобы, начиная с первого класса ребёнок и хорошо учился, и был ответственным, и по утрам сам вставал, и портфель сам собирал… - вот это давление и лишнее ожидание родителя является ключевым фактором к разрушению психики ребёнка. Не надо накладывать на него лишнюю ответственность от ожиданий. Поддержите его и отнеситесь к этому, как к исследованию или как к эксперименту – это будут лучший подход», - рекомендует преподаватель Московского института психоанализа.
Ранее специалисты проекта «Билет в будущее» разработали профориентационный минимум для российских школ. План включает разработку системы профессиональной ориентации школьников 6–11 классов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- В Госдуме рассказали, когда в России могут разблокировать Instagram*
- СМИ: в доме правительства в Москве вернут антиковидные ограничения
- «Рынок привык!»: В РСТ заявили о готовности туротрасли к ограничениям по COVID-19
- ФСБ: в Крыму задержаны шесть членов запрещенной в РФ террористической организации
- Названы популярные направления в рамках туристического кешбэка
- «Аэрофлот» начал продажу билетов для пенсионеров по фиксированным ценам
- В Крыму зафиксировали два тлеющих очага после детонации снарядов под Джанкоем
- «Туда-обратно за 50 тысяч»: Названы популярные направления в «бархатный сезон»
- Российское посольство направило Армении ноту из-за обвинений в причастности к взрыву в Ереване
- СМИ: задержан замглавы правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru