Проект «Билет в будущее» станет стандартом профориентации в России

Специалисты проекта «Билет в будущее» разработали профориентационный минимум для российских школ. План включает разработку системы профессиональной ориентации школьников 6–11 классов.

Созданные методические рекомендации включают в себя комплекс мер, который поможет определить готовность школьников к профессиональному самоопределению с учетом индивидуальных особенностей ребенка, а также запросов кадровой экономики и специфики рынка труда страны.

«Разработанные материалы дают отличную платформу для развития компетенций педагогов, работе с мотивацией школьников, предварительному знакомству учеников с рынком труда, где в скором времени им предстоит стать полноправным участником, а это социализация подростков. Также в пределах рекомендаций важная роль отведена родителям, которые как никто другой способны помочь ребенку осознанно выбрать профессию», - сказал руководитель федерального оператора проекта «Билет в будущее».

«Представленные в пособии профориентационные инструменты актуальны и важны, задают вектор развития теории и практики профессиональной ориентации, продуктивно раскрывают область пересечения теории и практики профессионального самоопределения в современных условиях» - заключает кандидат педагогических наук старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования PAO» Евгений Черкашин

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU

