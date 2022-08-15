Проект «Билет в будущее» станет стандартом профориентации в России
Специалисты проекта «Билет в будущее» разработали профориентационный минимум для российских школ. План включает разработку системы профессиональной ориентации школьников 6–11 классов.
Созданные методические рекомендации включают в себя комплекс мер, который поможет определить готовность школьников к профессиональному самоопределению с учетом индивидуальных особенностей ребенка, а также запросов кадровой экономики и специфики рынка труда страны.
«Разработанные материалы дают отличную платформу для развития компетенций педагогов, работе с мотивацией школьников, предварительному знакомству учеников с рынком труда, где в скором времени им предстоит стать полноправным участником, а это социализация подростков. Также в пределах рекомендаций важная роль отведена родителям, которые как никто другой способны помочь ребенку осознанно выбрать профессию», - сказал руководитель федерального оператора проекта «Билет в будущее».
«Представленные в пособии профориентационные инструменты актуальны и важны, задают вектор развития теории и практики профессиональной ориентации, продуктивно раскрывают область пересечения теории и практики профессионального самоопределения в современных условиях» - заключает кандидат педагогических наук старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования PAO» Евгений Черкашин
Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU
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