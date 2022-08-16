«Должны об этом думать»: Онищенко анонсировал новую вакцину против гриппа

Врач-эпидемиолог отметил, что осенью в школах начнется вакцинация против гриппа, также вакцина будет доступна взрослым. 

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не забывать о существовании гриппа и рассказал о новой вакцине.

«В этом году у нас новая вакцина против гриппа. По данным экспертного комитета ВОЗ. Вакцина уже приготовлена в Уфе, развозится по регионам, в Сибири, на Дальнем Востоке. Следующие штаммы у нас рекомендованы: «Виктория», «Камбоджи», «Вашингтон» и «Пхукет», два штамма новых и два старых. Она будет и для детей и для взрослых. Мы должны об этом думать», - отметил он.

«Универсальной вакцины нет»: Онищенко призвал соблюдать масочный режим

По его словам, осенью необходимо соблюдать масочный режим, вне зависимости от распространения коронавируса, скоро в школах начнется вакцинация против гриппа.

Ранее Онищенко заявил о нежелании москвичей серьезно относиться к вопросу ревакцинации от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:ВакцинацияГеннадий ОнищенкоГрипп
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