«Должны об этом думать»: Онищенко анонсировал новую вакцину против гриппа

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не забывать о существовании гриппа и рассказал о новой вакцине.

«В этом году у нас новая вакцина против гриппа. По данным экспертного комитета ВОЗ. Вакцина уже приготовлена в Уфе, развозится по регионам, в Сибири, на Дальнем Востоке. Следующие штаммы у нас рекомендованы: «Виктория», «Камбоджи», «Вашингтон» и «Пхукет», два штамма новых и два старых. Она будет и для детей и для взрослых. Мы должны об этом думать», - отметил он.