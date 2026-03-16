Производители БАДов бьют тревогу из-за недобросовестных продавцов
Самым частным нарушением в сфере БАДов является регистрация продуктов под видом пищевых добавок, сказал НСН Александр Жестков.
Биологически активные добавки (БАД) без соответствующих документов несут риски, а некоторые недобросовестные продавцы пытаются регистрировать БАДы как пищевые добавки, сказал НСН исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков.
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов, на которых предлагались запрещенные БАДы, сообщала газета «Известия». В ведомстве уточнили, что среди нарушений оказались БАДы без государственной регистрации. Также были выявлены добавки, которые выдавались за обычные пищевые продукты, но содержали вещества в количестве, правеющем норму. Жестков отметил, что маркировка «Честный знак» является гарантией безопасности товара.
«Только зарегистрированный БАД может быть промаркирован ”Честным знаком” и находиться в системе прослеживаемости, что дает дополнительные гарантии безопасности. Если же товар выпущен в оборот без этой документации, то это уже не БАД, а продукт, вводящий в заблуждение, и несущий риски. В приказе Роспотребнадзора по маркировке БАД содержится пять критериев. У нас действуют отдельные санитарные требования для каждого минерала, витамина и аминокислоты. Для них установлены суточные нормы потребления и их верхние допустимые уровни содержания в БАД. Все, что превышает, может уже относиться к лекарствам, например. За этим строго следят», — сказал собеседник НСН.
По его словам, недобросовестные продавцы часто регистрируют биологически активные добавки к пище как пищевые добавки, что в корне неверно.
«Ключевой момент, когда БАДы начинают продавать под видом пищевых добавок. К пищевым добавкам можно отнести красители пасхальных яиц, регулятор кислотности, подсластители, сахарозаменители. Очень много недобросовестных продавцов выводят на рынок свои продукты, чтобы избежать регистрации и сопутствующих расходов, заполняют декларацию соответствия на пищевую добавку. Таких нарушений больше всего встречается на сегодняшний день», — добавил эксперт.
Ранее директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская сказала НСН, что только общая маркировка БАДов позволит навести порядок на рынке.
- Сийярто заявил об угрозах ФРГ для изменения позиции Венгрии по Украине
- Отдых вместо инвестиций: Почему в России вырос спрос на загородные дома
- «Челси» оштрафовали за совершенные при Абрамовиче финансовые нарушения
- Над Россией за восемь часов уничтожили 96 украинских беспилотников
- «С прилавков не исчезнут»: Что будет со сладостями из-за роста цен
- Евросоюз ввел санкциии против журналистов Мацкявичюса и Ключенкова
- Венгрия и Словакия построят новый нефтепровод вместо «Дружбы»
- В Московской области школьник напал с ножом на сверстника
- Лавров: «Стабилизационные силы» на Украине будут представлять угрозу РФ
- «Купить за копейки?»: Кому выгодны слухи о продаже Azur Air