В России заблокировали около пяти тысяч сайтов, на которых предлагались запрещенные биологически активные добавки, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что среди нарушений оказались БАДы без государственной регистрации. Также были выявлены добавки, которые выдавались за обычные пищевые продукты, но содержали вещества в количестве, правеющем норму. Полянская допустила, что порядок на рынке БАДов позволит навести только общая маркировка.

«Могу подтвердить, что на рынке БАДов происходят безобразие. Сайты блокируются в таких количествах, но на следующий день их появляется в разы больше. Поэтому в настоящий момент у нас самая большая надежда –маркировка, которая позволит очистить рынок по принципу с лекарственными средствами. Мы сегодня каждую коробочку можем проверить, понять, откуда она, насколько она легальна. Если она в системе маркировки, значит это легальный продукт и проверенный. По этому же принципу будет и с БАДами. Сейчас система маркировки активно внедряется. Приобретая БАДы, можно будет проверить и получить всю информацию», - сказала она.