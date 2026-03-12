«В онлайне - караул!»: Как обезопасить себя от покупки контрафактного БАДа
Только общая маркировка БАДов позволит навести порядок на рынке, сказала НСН Олеся Полянская.
Сегодня стоит приобретать БАДы только через аптеки, поскольку это исключает риск приобретения контрафакта, заявила в беседе с НСН директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская.
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов, на которых предлагались запрещенные биологически активные добавки, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что среди нарушений оказались БАДы без государственной регистрации. Также были выявлены добавки, которые выдавались за обычные пищевые продукты, но содержали вещества в количестве, правеющем норму. Полянская допустила, что порядок на рынке БАДов позволит навести только общая маркировка.
«Могу подтвердить, что на рынке БАДов происходят безобразие. Сайты блокируются в таких количествах, но на следующий день их появляется в разы больше. Поэтому в настоящий момент у нас самая большая надежда –маркировка, которая позволит очистить рынок по принципу с лекарственными средствами. Мы сегодня каждую коробочку можем проверить, понять, откуда она, насколько она легальна. Если она в системе маркировки, значит это легальный продукт и проверенный. По этому же принципу будет и с БАДами. Сейчас система маркировки активно внедряется. Приобретая БАДы, можно будет проверить и получить всю информацию», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, при необходимости БАДы сегодня стоит покупать в аптеке, а не на сайтах и маркетплейсах.
«Пожалуйста, не покупайте БАДы на маркетплейсах. Там вообще караул. На маркетплейсах никто ни за что не отвечает, ни о какой проверки речи нет. У них просто нет таких полномочий, им это не нужно. Их задача продать как можно больше. Сайтам тоже доверять не стоит, лучше покупать БАДы в привычных местах. Что касается аптечных сетей, здесь огромное количество надзорных органов. Фальсификатов в аптеке быть не может, поэтому лучше обращаться туда», - объяснила Полянская.
С 1 марта 2026 года в России расширили перечень БАДов, подлежащих маркировке. Среди новых категорий – жиры печени рыб, включая рыбий жир, также ферменты и ферментные препараты. При вводе товара в оборот система теперь будет автоматически сверяться с Единым реестром свидетельств о госрегистрации (СГР). Система заблокирует покупку, если свидетельство на товар имеет статус, отличный от «действует», напоминает «Радиоточка НСН».
