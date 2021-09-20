Больной или негодяй? Как вылечить общество от школьных стрелков
Психиатр призвал россиян не пренебрегать регулярным психологическим обследованием на фоне трагедии, развернувшейся в понедельник в Пермском госуниверситете.
Для предотвращения инцидентов, подобных нападению в Пермском госуниверситете, необходимо разработать полноценную систему выявления и лечения людей с психическими расстройствами, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.
«Ужесточение наказания не работает. В целом среди человечества 1% шизофреников, 2% людей с психозами, это статистика Минздрава. Жестокое наказание провоцирует людей, оно ни от чего не уберегает, только создает всё больше и больше людей, готовых на отчаянные поступки вопреки наказанию. Всех можно довести до крайности. Наказание должно быть разумным, выполнимым, его цель – не наказать, а исправить. В данной ситуации, если он болен, то наказанием его не исправить. Если он страшный негодяй, то вряд ли наказание ему будет неуместным», - отметил психиатр.
По словам ученого, психиатры не могут влиять на опасных членов общества из-за недоработок действующего законодательства.
«Предотвратить всё можно, но мы об этом вспоминаем постфактум. Нехорошее случается, и мы удивляемся, что же не выявили. Должна быть система профилактики, в которой должны прослеживаться все члены общества, и ее цель – не предотвращение убийств зверских, а выявление психических заболеваний. У нас сегодня психиатры из жизни общества де-факто исключены. Закон о психиатрической помощи делает их беспомощными людьми. Есть только 29 статья, которая говорит, что, когда больной опасен для себя и окружающих, его можно лечить. Но когда он опасен, уже дело плохо, там уже нужна полиция, а не психиатр», - посетовал врач.
Пережогин рассказал, как должна быть выстроена система психологической помощи, позволяющая избежать подобных трагедий.
«Совершенно здоровому человеку нужно ходить, как к стоматологу, раз в полгода на профилактический прием, чтобы было крепкое психологическое здоровье. Но у нас же никто не пойдет к психиатру раз в полгода. Это должна быть политическая воля. Вот завтра президент должен прийти к психиатру под камерами и сказать: «Я хочу убедиться, что у меня все в порядке. Здравствуйте, доктор, я к вам». Тогда народ побежит. А пока народ рассуждает так, что ему это совсем не надо. Сначала мне не надо, потому что я здоров, а потом не надо, потому что я уже настолько болен, что мне уже никто не поможет», - объяснил психиатр.
Ужесточать законы после трагедии в Перми не имеет смысла, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он рассказал, что со случаями, подобными стрельбе в пермском вузе, не умеют бороться ни в одной стране мира.
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