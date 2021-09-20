Больной или негодяй? Как вылечить общество от школьных стрелков

Пережогин рассказал, как должна быть выстроена система психологической помощи, позволяющая избежать подобных трагедий.



«Совершенно здоровому человеку нужно ходить, как к стоматологу, раз в полгода на профилактический прием, чтобы было крепкое психологическое здоровье. Но у нас же никто не пойдет к психиатру раз в полгода. Это должна быть политическая воля. Вот завтра президент должен прийти к психиатру под камерами и сказать: «Я хочу убедиться, что у меня все в порядке. Здравствуйте, доктор, я к вам». Тогда народ побежит. А пока народ рассуждает так, что ему это совсем не надо. Сначала мне не надо, потому что я здоров, а потом не надо, потому что я уже настолько болен, что мне уже никто не поможет», - объяснил психиатр.

Ужесточать законы после трагедии в Перми не имеет смысла, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Он рассказал, что со случаями, подобными стрельбе в пермском вузе, не умеют бороться ни в одной стране мира.

