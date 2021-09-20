«Недоработка МВД». В родительском комитете призвали усилить охрану учебных заведений
Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский рассказал о мерах, способных прекратить череду трагедий в школах и университетах.
Недавние происшествия в школах и университетах страны можно было предотвратить в случае грамотно выстроенной работы школьных психологов и охраны учреждений, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
«Керченский стрелок был, потом в Казани стрелок, теперь это уже третий случай. И каждый раз мы поднимаем этот вопрос и говорим о тех вещах, которые нужно делать. Это, во-первых, действительно поднять уровень людей, которые занимаются психологией, психиатрией, особенно при выдаче оружия и работе в школах, институтах и так далее. Все думают, что это какие-то шутки, игрушки, а на самом деле мы рассчитываемся жизнями детей за эту халатность в образовательном процессе. Все идет от образования», - отметил Оболонский.
По его словам, на сегодняшний день безопасности детей не уделяется должного внимания, а квалификация охранников зачастую не соответствует необходимому уровню.
«Второй вопрос, который мы поднимаем, это вопрос безопасности. Безопасность школы и образовательных объектов – это комплексная безопасность, она должна работать, как и внутри – надо заниматься психологическим анализом детей, подростков, так и снаружи – МВД, я считаю, в последнее время не совсем работает так, как нужно по охране объектов. Потому это уже цикл, мы предлагали поставить в охране школ бойца Росгвардии, что сложного? Что в одном, что во втором, что в третьем случаях трагедию было бы можно предотвратить. В той же Казани начальник охраны получал 15 тысяч рублей. Мы понимаем, какая квалификация, и какой специалист за 15 тысяч рублей в месяц руководит охраной школы. Так и здесь. У многих просто эта функция как таковая отсутствует, поэтому любой невменяемый человек может зайти в школу и совершить такое преступление», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Оболонский также призвал решать проблему комплексно совместно с МВД, Министерством образования, Министерством просвещения, советом институтов, школ и дошкольных образований, ведь «если беда пришла, нужно ждать ее везде».
Около 9:30 утра по московскому времени в Пермском государственном национально-исследовательском университете началась стрельба. Следователям удалось установить личность нападавшего, им оказался 18-летний студент данного вуза Тимур Бекмансуров. Он открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Преподаватели и студенты закрывались в аудиториях и прыгали из окон, чтобы спастись от выстрелов.
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