«Недоработка МВД». В родительском комитете призвали усилить охрану учебных заведений

Недавние происшествия в школах и университетах страны можно было предотвратить в случае грамотно выстроенной работы школьных психологов и охраны учреждений, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

«Керченский стрелок был, потом в Казани стрелок, теперь это уже третий случай. И каждый раз мы поднимаем этот вопрос и говорим о тех вещах, которые нужно делать. Это, во-первых, действительно поднять уровень людей, которые занимаются психологией, психиатрией, особенно при выдаче оружия и работе в школах, институтах и так далее. Все думают, что это какие-то шутки, игрушки, а на самом деле мы рассчитываемся жизнями детей за эту халатность в образовательном процессе. Все идет от образования», - отметил Оболонский.

По его словам, на сегодняшний день безопасности детей не уделяется должного внимания, а квалификация охранников зачастую не соответствует необходимому уровню.