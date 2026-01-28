МВД: Некомплект в некоторых подразделениях полиции достигает 40%

Нехватка личного состава в некоторых подразделениях полиции достигает 40 процентов. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, пишет «Парламентская газета».

По его словам, престижность службы в полиции снизилась, это связано в том числе с несоответствием зарплат и социальных льгот условиям на рынке.

«У нас увольняются сотрудники, количество лиц, которые приняты на работу, они покрывают этот некомплект. В некоторых службах некомплект достигает 40%», — отметил Зубов.

Замглавы МВД подчеркнул, что в связи с этим принимаются соответствующие меры. В ближайшее время планируется повысить зарплаты сотрудникам полиции, однако «не настолько, как бы хотелось».

В марте 2025 года глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что в ведомстве не хватает более 170 тысяч сотрудников, напоминает «Свободная пресса».

