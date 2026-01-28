Крики и унижение: Почему в России массово увольняются сотрудники полиции
Средняя зарплата в полиции составляет максимум 60 тысяч рублей, заявил НСН Михаил Пашкин.
Сотрудники полиции массово увольняются не только из-за низкой заплаты, но и из-за унижений со стороны начальников, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Падение престижности службы в полиции привело к «ежедневным потерям личного состава», заявил замглавы МВД Игорь Зубов, передает «Парламентская газета». В некоторых службах дефицит кадров доходит до 40%, а зарплаты и социальные льготы не соответствуют рынку, рассказал он на заседании в Госдуме. Пашкин назвал две основные причины массовых увольнений.
«Дефицит кадров доходит до 40%. Года три назад было 30%, через пару месяцев будет уже 50%, а потом МВД можно будет закрывать. Первая причина такого положения дел – низкая зарплата. Средняя зарплата составляет максимум 60 тысяч рублей. И вторая причина – отношение руководителей к сотрудникам. Это очень влияет на дефицит кадров. Если начальник орет, унижает сотрудников, люди просто уходят. Если бы все начальники были людьми с большой буквы, дефицит был бы не 40%, а 20%. При нормальных начальниках люди не уходят даже при низкой зарплате. Но система нормальных начальников выгоняет, так как они не выполняют плановые показатели: за это нужно лишать премии сотрудников, а они этого не делают. Система фактически уничтожает сама себя. Много есть предложений, как это все улучшить, но МВД это не нужно. Нужно навести порядок в самой системе. Сотрудники не могут защитить свои права в суде, они просто уходят, чтобы не тратить нервы», - объяснил он.
Ранее глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин заявил НСН, что мигранты должны получать право работать в полиции только спустя 15 лет с момента получения гражданства РФ.
