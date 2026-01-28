Сотрудники полиции массово увольняются не только из-за низкой заплаты, но и из-за унижений со стороны начальников, заявил НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

Падение престижности службы в полиции привело к «ежедневным потерям личного состава», заявил замглавы МВД Игорь Зубов, передает «Парламентская газета». В некоторых службах дефицит кадров доходит до 40%, а зарплаты и социальные льготы не соответствуют рынку, рассказал он на заседании в Госдуме. Пашкин назвал две основные причины массовых увольнений.