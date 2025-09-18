«Возникают такие ситуации из-за блокировок звонков в мессенджерах. Банки в целом не звонят и не предлагают ничего в мессенджерах. Другое дело, что банки при выдаче кредита проверяют, что указанный телефон принадлежит данному гражданину. В этом случае тоже звонят на обычный телефон. Поэтому важно, чтобы банк мог дозвониться. Не могу сказать, что новые меры борьбы с мошенниками все парализуют. С другой стороны, банку дороже звонить по обычному телефону, чем в мессенджерах, но это уже другой вопрос. Проблемы в коммуникации, конечно, есть, но их не так много. Это все индивидуально. Банки могут предложить подписаться на свой канал, где будут все новости. В этом плане никаких проблем нет. Надо разбирать конкретные случаи», - рассказал он.

Повышенная телефонная активность гражданина может стать причиной блокировки банками переводов и снятия наличных средств в банкоматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

