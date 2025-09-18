Блокировка и подписка: Как банки дозваниваются до клиентов на фоне борьбы со спамом
Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов заявил НСН, что банкам дороже звонить по обычному телефону, чем в мессенджерах.
Банки звонят клиенту чаще всего, чтобы подтвердить подлинность его номера телефона при выдаче кредита, пока серьезных проблем в коммуникации на фоне борьбы со спамом нет, заявил НСН председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов.
Банки заявили о «парализации» связи с клиентами из-за блокировок звонков, вызвавшей «предкризисную ситуацию» на финансовом рынке, пишет РБК. Из-за борьбы со спамом и мошенничеством банки столкнулись с блокировкой около 30% своих звонков клиентам. В первую очередь их волнует непрохождение вызовов для подтверждения вызывающих сомнения операций, а также невозможность предупредить о просрочке. Скворцов уверен, что пока больших проблем с коммуникацией нет.
«Возникают такие ситуации из-за блокировок звонков в мессенджерах. Банки в целом не звонят и не предлагают ничего в мессенджерах. Другое дело, что банки при выдаче кредита проверяют, что указанный телефон принадлежит данному гражданину. В этом случае тоже звонят на обычный телефон. Поэтому важно, чтобы банк мог дозвониться. Не могу сказать, что новые меры борьбы с мошенниками все парализуют. С другой стороны, банку дороже звонить по обычному телефону, чем в мессенджерах, но это уже другой вопрос. Проблемы в коммуникации, конечно, есть, но их не так много. Это все индивидуально. Банки могут предложить подписаться на свой канал, где будут все новости. В этом плане никаких проблем нет. Надо разбирать конкретные случаи», - рассказал он.
Повышенная телефонная активность гражданина может стать причиной блокировки банками переводов и снятия наличных средств в банкоматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блокировка и подписка: Как банки дозваниваются до клиентов на фоне борьбы со спамом
- День оружейника отметят в Музее Победы 20 и 21 сентября
- Российский футболист «Монако» Головин пропустит около месяца из-за травмы
- Экс-президент «Спартака» назвал виновных за переплаты в российском футболе
- Политологи поспорили насчет преемника Лукашенко
- В России на нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей
- Переводят стрелки: Кто будет компенсировать ущерб за обман мошенников
- Овечкин отпраздновал 40-летний юбилей с детьми
- Дюков допустил кратковременное снижение мировых цен на нефть
- СМИ: Китай тестирует маршрут морских перевозок через Севморпуть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru