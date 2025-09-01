Россиян предупредили о проблеме при снятии наличных
Повышенная телефонная активность гражданина может стать причиной блокировки банками переводов и снятия наличных средств в банкоматах. Об этом NEWS.ru заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
По его словам, данаая мера связана с защитой граждан от мошенников, так как именно после общения со злоумышленниками их жертвы спешат отправить деньги.
«Судя по всему, банки будут иметь доступ к этой телефонной активности. Не детализированно... просто, что она была», — указал эксперт.
Бархота добавил, что на возможную мошенническую схему банку может указать желание гражданина перевести или снять крупную сумму, которую он ранее никогда не снимал.
Ранее Центробанк РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных, что, по мнению экспертов, должно сократить число мошеннических атак на 10–30%, пишут «Известия».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru