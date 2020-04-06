Кадыров заявил о выздоровлении 12 пациентов с коронавирусом в Чечне

Такие данные, по словам Кадырова, сообщил ему глава республиканского Минздрава Эльхан Сулейманов. Кадыров отметил, что среди выздоровевших пациент, у которого наблюдались осложнения во время болезни.

Согласно чеченскому Минздраву, всего на территории республики зафиксировано 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Один из заразившихся умер.

Ранее сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, ранее призвавшем регионы не закрывать административные границы в рамках борьбы с коронавирусом.



