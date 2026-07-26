Действующий чемпион «Формулы-1» Ландо Норрис выиграл первую гонку в сезоне
Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» - Гран-при Венгрии, который прошел на трассе «Хунгароринг».
Для действующего чемпиона мира эта победа стала первой в текущем сезоне. Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», итальянец Кими Антонелли из «Мерседеса» - третий.
Несмотря на результат гонки, лидерство в личном зачете пилотов сохраняет Кими Антонелли, в активе которого 219 очков. Следом за ним располагаются Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари» (169 очков), и его соотечественник Джордж Расселл из «Мерседеса» (160 очков).
В Кубке конструкторов уверенно лидирует «Мерседес» (379 баллов), опережая «Феррари» (307) и «Макларен» (220).
Следующий этап сезона - Гран-при Нидерландов - пройдет с 21 по 23 августа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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