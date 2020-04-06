Кадыров вступился за силовиков, избивших нарушителя самоизоляции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появление в интернете видеозаписи, на которой люди в форме избивают нарушителя самоизоляции.

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Кадыров отметил, что чеченские силовики трижды сделали замечанию избитому, однако тот в ответ нагрубил им с использованием нецензурной лексики. По этой причине нарушителя пришлось обезвредить с использованием физической силы.

Глава республики добавил, что наградит сотрудников полиции. Кроме того, по его словам, он готов лично сажать в тюрьмы и бить дубинками ради того, чтобы защитить свой народ от эпидемии, сообщает Газета.ру

Отметим, что на прошлой неделе Кадыров распорядился закрыть административные границы республики, пишет «Свободная пресса».

Однако сегодня против подобных мер выступил федеральный центр. Такие действия, в частности, раскритиковали премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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ФОТО: kremlin.ru
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