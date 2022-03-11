Стало известно, как отменят масочный режим в России

Когда эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, в России постепенно начнут отменять масочный режим. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Сергея Леонова.

При этом он подчеркнул, что порядок прекращения этого режима в общественных местах определит Роспотребнадзор.

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По мнению Леонова, в первую очередь без масок можно будет начать посещать торговые центры и магазины, потом - транспорт, позже - учреждения культуры и кино. Депутат добавил, что в последнюю очередь масочный режим будет отменен в медучреждениях.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияДепутатГосдумаРоссияЗащитная маска
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