Стало известно, как отменят масочный режим в России

Когда эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, в России постепенно начнут отменять масочный режим. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Сергея Леонова.

При этом он подчеркнул, что порядок прекращения этого режима в общественных местах определит Роспотребнадзор.