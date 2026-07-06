Рамзан Кадыров заявил, что вынужденно идет на предстоящие выборы

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что вынужденно идёт на предстоящие выборы. Об этом сообщает RT.

Адам Кадыров получил еще одну медаль

По его словам, он «выбрал бы другого кандидата».

«Потому что это ответственность большая... Много труда вложено в республику... Сегодня я вынужденно, можно сказать, иду на выборы... Если народ поддержит, то для народа служить готов», — отметил Кадыров.

Ранее президент РФ Владимир Путин и Кадыров обсудили подготовку к предстоящим выборам главы республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ВыборыЧечняЧеченская РеспубликаРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры