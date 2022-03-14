Кадыров предостерег граждан Украины от вступления в ряды националистов

Политик призвал мирных жителей не реагировать на подобные призывы. «Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», — написал Кадыров.

Глава Чечни призвал украинцев «поберечь» своих родных, поскольку, по его мнению, мирная жизнь наступит уже очень скоро.

Ранее Кадыров сообщил, что подразделения чеченских силовиков находятся «в непосредственной близости» от украинского Киева.

