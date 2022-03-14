Кадыров предостерег граждан Украины от вступления в ряды националистов

Вступление украинских граждан по призыву в ряды националистов не изменит исход специальной операции, которую проводит Россия, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова.

СМИ рассказали о прибытии Кадырова в зону российской спецоперации

Политик призвал мирных жителей не реагировать на подобные призывы. «Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», — написал Кадыров.

Глава Чечни призвал украинцев «поберечь» своих родных, поскольку, по его мнению, мирная жизнь наступит уже очень скоро.

Ранее Кадыров сообщил, что подразделения чеченских силовиков находятся «в непосредственной близости» от украинского Киева.

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ФОТО: Источник: https://vk.com/ramzan
ТЕГИ:Рамзан КадыровВоенная ОперацияУкраина
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