СМИ рассказали о прибытии Кадырова в зону российской спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров может находиться на Украине - в зоне российской спецоперации, сообщил телеканал RT.
В видеоматериале командиры докладывают Кадырову о ходе боевых действий в Донецкой народной республике.
«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. ЭСБУушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», — доложил командир.
Ранее Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину.
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