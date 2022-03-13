СМИ рассказали о прибытии Кадырова в зону российской спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров может находиться на Украине - в зоне российской спецоперации, сообщил телеканал RT.

Кадыров рассказал о бегстве нацбатальонов Украины при наступлении чеченских бойцов

В видеоматериале командиры докладывают Кадырову о ходе боевых действий в Донецкой народной республике.

«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. ЭСБУушники под видом Красного креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», — доложил командир.

Ранее Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Телеграм
ТЕГИ:ЧечняУкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры