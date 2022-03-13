Кадыров: Чеченские военные находятся вблизи Киева
Подразделения чеченских силовиков находятся «в непосредственной близости» от украинского Киева. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины... Приказ все ещё в силе - действовать до полного уничтожения нациков», - написал Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и участников националистических батальонов от чеченских военных, которые освобождают населенные пункты Украины. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
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