Кадыров: Чеченские военные находятся вблизи Киева

«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины... Приказ все ещё в силе - действовать до полного уничтожения нациков», - написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и участников националистических батальонов от чеченских военных, которые освобождают населенные пункты Украины. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

