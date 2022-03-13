Кадыров: Чеченские военные находятся вблизи Киева

Подразделения чеченских силовиков находятся «в непосредственной близости» от украинского Киева. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил о «сотнях тысяч молодых людей», желающих поехать на Украину

«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины... Приказ все ещё в силе - действовать до полного уничтожения нациков», - написал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и участников националистических батальонов от чеченских военных, которые освобождают населенные пункты Украины. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:СиловикиЧечняУкраинаРамзан Кадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры