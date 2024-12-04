Кадыров предложил пленному бойцу ВСУ пистолет и застрелиться

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поговорил с одним из пленных украинских солдат, которые находятся в регионе, и предложил ему застрелиться, чтобы оставаться в плену. Кадры диалога опубликовало издание RT.

Пленный боец ВСУ от предложения Кадырова оказался, отметив, что хочет жить. Глава Чечни сказал на это, что тот «вышел убивать», а умирать не хочет.