Кадыров предложил пленному бойцу ВСУ пистолет и застрелиться
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поговорил с одним из пленных украинских солдат, которые находятся в регионе, и предложил ему застрелиться, чтобы оставаться в плену. Кадры диалога опубликовало издание RT.
Пленный боец ВСУ от предложения Кадырова оказался, отметив, что хочет жить. Глава Чечни сказал на это, что тот «вышел убивать», а умирать не хочет.
Ранее Кадыров опубликовал видео встречи с пленными ВСУ. Он приказал выставить их на крыши для охраны объектов, съемку которых вели американские спутники.
Чеченский глава в своем Telegram-канале 2 ноября заявил об отмене приказа не брать украинских военнослужащих в плен, который он отдал 29 октября.
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