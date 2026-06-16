Картаполов оценил необходимость усиления защиты Москвы после атаки на НПЗ
В России лучшая в мире система ПВО, но враг ищет новые способы и возможности обхода, заявил НСН Андрей Картаполов.
Все необходимые меры для защиты объектов от атак ВСУ уже приняты, дополнительных решений не требуется, заявил НСН председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В Москве при атаке дронов поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал, на месте ЧП работают экстренные службы. Атака беспилотников на столицу продолжается с ночи. На подлете к столице с начала суток сбили 60 дронов. Картаполов подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.
«У нас лучшая в мире система ПВО. То, что когда-то что-то все-таки долетает, это издержки, к сожалению, потому что враг хитер и коварен. Он применяет новые способы, ищет новые возможности. Чем быстрее мы закончим победой спецоперацию, тем быстрее закончится все это безобразие. У нас все необходимые меры приняты, решения найдены», - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли усилить защиту определенных объектов.
Ранее ракетная опасность объявлена в Орловской, Ярославской, Оренбургской, Ульяновской, Костромской областях, в Чувашии и на территории республики Татарстан.
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