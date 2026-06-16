Все необходимые меры для защиты объектов от атак ВСУ уже приняты, дополнительных решений не требуется, заявил НСН председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В Москве при атаке дронов поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал, на месте ЧП работают экстренные службы. Атака беспилотников на столицу продолжается с ночи. На подлете к столице с начала суток сбили 60 дронов. Картаполов подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.