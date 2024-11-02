Кадыров отменил приказ не брать в плен украинских солдат

Свое решение глава Чечни объяснил тем, что получил от граждан Украины свыше 2000 писем, содержащих просьбы отменить приказ, поскольку единственный способ для бойцов ВСУ остаться в живых — сдаться в плен Вооруженным силам России.

Кадыров добавил, что украинским военным давно известно о человечном отношении в спецназе «Ахмат» к военнопленным.

«Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что удар по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве стал возмездием за атаку на университет спецназа в Гудермесе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

