Кадыров опубликовал разговор с украинскими пленными

По его словам, «заслуга по их поимке принадлежит группе Каштана спецназа "Ахмат"». Политик указал, что украинских военных обманным путем привезли в Курскую область. Кадыров отметил, что в телефоне одного из пленных имеется видеозапись, на которой он хвалился, что едет убивать русских.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ активно сдаются в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

