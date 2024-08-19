Кадыров опубликовал разговор с украинскими пленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram разговор командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова с попавшими в плен в Курской области военнослужащими Вооруженных сил Украины.

На Курском направлении сдались в плен более 20 боевиков ВСУ

По его словам, «заслуга по их поимке принадлежит группе Каштана спецназа "Ахмат"». Политик указал, что украинских военных обманным путем привезли в Курскую область. Кадыров отметил, что в телефоне одного из пленных имеется видеозапись, на которой он хвалился, что едет убивать русских.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ активно сдаются в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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