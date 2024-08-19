Кадыров опубликовал разговор с украинскими пленными
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram разговор командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова с попавшими в плен в Курской области военнослужащими Вооруженных сил Украины.
По его словам, «заслуга по их поимке принадлежит группе Каштана спецназа "Ахмат"». Политик указал, что украинских военных обманным путем привезли в Курскую область. Кадыров отметил, что в телефоне одного из пленных имеется видеозапись, на которой он хвалился, что едет убивать русских.
Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ активно сдаются в плен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров опубликовал разговор с украинскими пленными
- Зеленский: Цель в Курской области - создание буферной зоны на территории РФ
- В Польше исключили разрешение на удары по РФ
- «Краснодар» вырвал победу у «Пари НН»
- Развожаев: ВСУ запускают ложные цели
- Белгородский губернатор Гладков заявил о сложной ситуации в Шебекине
- СМИ: Макрон назначит нового премьера до 28 августа
- Колумбия прекратила экспорт угля в Израиль
- В МАГАТЭ подтвердили готовность Гросси посетить Курскую АЭС
- Белоруссия усилила подразделения ПВО и ВВС на границе с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru