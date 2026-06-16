Памфилова объявила о начале подготовки к проведению выборов в Госдуму
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова объявила о начале подготовки к проведению в сентябре выборов в Госдуму. Об этом сообщается в канале ЦИК на платформе «Макс».
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении думских выборов 20 сентября, пишет RT.
Памфилова обратила внимание, что документ официально дал старт избирательной кампании по выборам в Госдуму девятого созыва.
«Таким образом, с сегодняшнего дня начинаются избирательные действия по подготовке и проведению этих выборов», - указала глава ЦИК.
Всего будет избрано 450 парламентариев, по 225 в одномандатных избирательных округах и федеральному избирательному округу.
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