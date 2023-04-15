Кадыров пообещал найти сжегших Коран в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти сжегших Коран около Святого озера в Москве, где ранее хотели построить мечеть, что вызвало негодование у местных жителей. Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале.

Глава Чечни Кадыров поблагодарил мэра Москвы Собянина за решение вопроса с мечетью

Ранее СМИ сообщали, что местные жители вышли на несанкционированную акцию протеста из-за слухов о строительстве у Святого озера мечети и религиозного центра. В частности, боец ММА Максим Дивнич высказался против строительства мечети «на святом православном месте», подчеркивая, что против ислама ничего не имеет. Кадыров тогда назвал эту ситуацию провокацией и попыткой «внести раскол между гражданами одной страны». На днях в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено сжигание Корана около Святого озера.

По словам Кадырова, технические специалисты выяснили, что видео сожжения Священного Писания было отправлено на Украину. Чеченский лидер отметил, что злоумышленников ищут и его специалисты, и ФСБ, и специалисты мэрии Москвы.

Ранее конфликт вокруг мечети у Святого озера назвали попыткой поссорить россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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