В Госдуме просят проверить производителя туалетной бумаги с изображением храма Василия Блаженного
Тверская компания «Тверь Тиссью» оказалась в центре скандала из-за дизайна упаковки своей продукции, сообщает Telegram-канал «112».
Поводом для разбирательств стало изображение собора Василия Блаженного и Спасской башни на туалетной бумаге. Депутат Госдумы Михаил Матвеев, известный своей позицией по защите религиозных чувств, усмотрел в этом оскорбление верующих и дискредитацию государственной власти. Он направил обращение Генеральному прокурору с требованием провести проверку и привлечь руководство компании к ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В результате публикаций депутата, содержащих фотографии продукции и владельца предприятия Никиты Бушуева, история получила широкий общественный резонанс. Теперь бизнесмен оказался в центре внимания как общественности, так и, вероятно, правоохранительных органов.
Ранее жительницу Санкт-Петербурга обвинили в оскорблении чувств верующих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
