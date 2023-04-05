Глава Чечни Кадыров поблагодарил мэра Москвы Собянина за решение вопроса с мечетью

Глава Чечни назвал Собянина - братом, чутким политиком и хозяйственником, а также выразил ему личную благодарность.

Кадыров рассказал, что мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте.

Он также призвал не идти на поводу у провокаторов и не раскачивать эту тему.

Ранее конфликт вокруг мечети у Святого озера назвали попыткой поссорить россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

