Глава Чечни Кадыров поблагодарил мэра Москвы Собянина за решение вопроса с мечетью
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети на востоке столицы.
По словам Кадырова, в России проживает около 30 миллионов мусульман, и мечети просто обязаны быть в местах их проживания, как и церкви и сооружения других конфессий. И не только в Москве, но и в других регионах, добавил он.
«Это национальная политика, которая в нашей стране реализуется на высшем уровне благодаря в первую очередь президенту Владимиру Путину», - подчеркнул глава Чечни.
Он отметил, что любую проблему можно решить дипломатическим, разумным путем.
«Пока одна часть провокаторов призывала на митинг, а вторая часть провокаторов давила клавиатуры в комментах, чиновники решали проблему. И решили», - написал Кадыров.
Он также сообщил, что разговаривал на эту тему со столичным градоначальником, который нашел устраивающее всех решение.
Глава Чечни назвал Собянина - братом, чутким политиком и хозяйственником, а также выразил ему личную благодарность.
Кадыров рассказал, что мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте.
Он также призвал не идти на поводу у провокаторов и не раскачивать эту тему.
Ранее конфликт вокруг мечети у Святого озера назвали попыткой поссорить россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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