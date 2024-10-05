Кадыров передал для нужд СВО 100 новых «Джихад-машин»

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт» 100 автомобилей.

Кадыров заявил, что Илон Маск отключил его Cybertruck
«Мы передаем первые 100 «джихад-машин» для нужд СВО», — отметил он, уточнив, что при создании автомобилей были учтены как технические требования, так и пожелания участников спецоперации.

Производство транспортных средств было организовано в Чечне в минимально возможные сроки.

Ранее Кадыров рассказал об отправке двух электрокаров Tesla Cybetruck в зону проведения специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:АвтомобильРамзан КадыровСпецоперацияУкраина

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