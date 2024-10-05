Кадыров передал для нужд СВО 100 новых «Джихад-машин»
5 октября 202416:10
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт» 100 автомобилей.
«Мы передаем первые 100 «джихад-машин» для нужд СВО», — отметил он, уточнив, что при создании автомобилей были учтены как технические требования, так и пожелания участников спецоперации.
Производство транспортных средств было организовано в Чечне в минимально возможные сроки.
Ранее Кадыров рассказал об отправке двух электрокаров Tesla Cybetruck в зону проведения специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде спасают тонущих слонов после мощных наводнений
- СМИ: Авиакомпания «Россия» разработала новый кодекс безопасности полетов
- Кадыров передал для нужд СВО 100 новых «Джихад-машин»
- СМИ: НАТО хочет создать еще 49 боеспособных бригад
- СМИ: Глава исполнительного совета «Хезболлы» погиб при ударе ЦАХАЛ
- Пакистан и Танзания отказались от матча со сборной России в октябре
- «У каждого животного есть характер»: Безруков заступился за квадроберов
- Умерла главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова
- Минобороны РФ: 17 бойцов ВСУ сдались в плен на курском направлении
- СМИ: «ХАМАС» много лет готовился к войне с ЦАХАЛ, строя туннели и подземные заводы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru