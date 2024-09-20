Кадыров рассказал о направлении двух электрокаров Cybetruck в зону СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке двух электрокаров Tesla Cybetruck в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что «западная техника» отлично справляется с возложенными на нее задачами против ВСУ и западных наемников на фронте.
«Мобильность, удобство, маневренность - такие качества электромобиля тут очень востребованы», - сыронизировал Кадыров.
Ранее Кадыров раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за отключение ему электрокара Tesla Cybetruck. Он заявил, что Маск сначала дарит подарки, а потом сам же их удаленно отключает, что «некрасиво»,
В августе Кадыров заявил, что Маск прислал ему электрокар в Грозный. Глава Чечни поблагодарил Маска и пригласил его посетить город, пообещав достойный прием, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru