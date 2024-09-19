Кадыров заявил, что Илон Маск отключил его Cybertruck
19 сентября 202419:34
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск отключил ему электрокар Tesla Cybetruck. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
«Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. <...> Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» - написал Кадыров.
Чеченский лидер назвал поступок Маска некрасивым.
В августе Кадыров заявил, что Маск прислал ему в Грозный Cybertruck. Глава Чечни поблагодарил Маска и пригласил его посетить Грозный, пообещав достойный прием.
Позже Маск опроверг эту информацию. Бизнесмен добавил, что это «очередной пример того, как лгут традиционные медиа», напоминает «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru