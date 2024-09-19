Кадыров заявил, что Илон Маск отключил его Cybertruck

«Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает. <...> Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?» - написал Кадыров.

Чеченский лидер назвал поступок Маска некрасивым.

В августе Кадыров заявил, что Маск прислал ему в Грозный Cybertruck. Глава Чечни поблагодарил Маска и пригласил его посетить Грозный, пообещав достойный прием.

Позже Маск опроверг эту информацию. Бизнесмен добавил, что это «очередной пример того, как лгут традиционные медиа», напоминает «Профиль».

