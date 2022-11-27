Кадыров опубликовал видео об отправке добровольцев в зону спецоперации
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье, 27 ноября, опубликовал видеоролик об отправке группы добровольцев в зону специальной военной операции из аэропорта в Грозном.
«В пятницу из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова мы направили очередную группу добровольцев для участия в СВО. В добрый путь ребят проводили <...> министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов и заместитель министра внутренних дел - начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов», - рассказал Кадыров в Telegram-канале.
Руководитель республики также заверил, что для обучения и подготовки добровольцев в Чечне созданы все условия. Также он рассказал о мерах поддержки бойцов, которые предоставляют им чеченские власти.
«Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оплачивает им даже дорогу до Грозного», - отметил глава Чечни.
Ранее Кадыров заявил, что план призыва военнослужащих в Чечне перевыполнен на 254%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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