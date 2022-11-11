Кадыров заявил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Чечни

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев из Чечни.

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По его словам, бойцы прошли в Российском университете спецназа «краткий курс огневой, тактической, инженерной, технической, а также топографической и медицинской подготовки».

Он отметил, что в ходе обучения добровольцы «отрабатывали технику ведения окопного боя в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке».

«Мы проводили на территорию российского Донбасса ещё одну группу единомышленников, истинных патриотов Отечества», - написал Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал сложным, но верным решением командующего спецоперацией на Украине генерала армии Сергея Суровикина об организации обороны по левому берегу Днепра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияДобровольцыУкраинаДонбассРамзан Кадыров
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