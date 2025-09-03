Кадыров назвал «абсурдом и лицемерием» санкции против своей матери

Он отметил, что его мать, которая является президентом фонда имени Ахмата Кадырова, ведёт тихую и спокойную жизнь, никогда не воевала и всю свою жизнь посвятила добрым делам.

По словам Кадырова, действия Лондона доказывают, что Запад «борется не с врагами, а с женщинами, с матерями», наглядная демонстрируя «слабость и двойные стандарты.

«Для нас эти санкции ничего не значат... Эти ограничения... превратятся в прах и будут действовать только у них на Западе, где у нас не было и не будет каких-либо активов», - написал он.

Ранее власти Великобритании объявили о расширении антироссийского санкционного списка, включив в него Аймани Кадырову, а также «Движение первых», сообщает «Свободная пресса».

