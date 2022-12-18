Кадыров на китайском языке призвал мусульман объединиться против НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал пост на китайском языке. Лидер Чечни призвал всех мусульман объединиться против НАТО.

Рамзан Кадыров в стихах обратился к Владимиру Зеленскому

Кадыров напомнил, что за последние 100 лет США и Европа инициировали по всему миру десятки войн, военных переворотов и вторжений, в результате которых погибли миллионы людей.

В настоящее время, пишет Кадыров, Соединенные Штаты и вместе с европейскими странами разрушают моральные ценности, созданные народами всех стран.

«Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага!», - обратился к пользователям Кадыров.

Он также обратился к мусульманам с призывом не подчиняться приказам НАТО и «встать в один фронт со своими братьями».

Ранее глава Чечни Рамзан заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации находится под полным контролем союзных войск и для ВСУ наступил самый тяжёлый период

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:ЕвропаНАТОРамзан КадыровМусульмане
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