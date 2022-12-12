Кадыров заявил, что для ВСУ наступил самый тяжёлый период

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации находится под полным контролем союзных войск.

Рамзан Кадыров в стихах обратился к Владимиру Зеленскому

По его словам, о каком-либо отступлении быть не может, прошла перегруппировка войск, в результате которой имеющиеся силы были переведены на более удачные позиции.

«Для украинских националистов наступил самый тяжёлый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима», - написал Кадыров.

Он добавил, что российские войска ««планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага».

Ранее Кадыров рассказал, что в Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали подрыв в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРамзан КадыровСпецоперацияВСУ
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