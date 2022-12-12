Кадыров заявил, что для ВСУ наступил самый тяжёлый период
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации находится под полным контролем союзных войск.
По его словам, о каком-либо отступлении быть не может, прошла перегруппировка войск, в результате которой имеющиеся силы были переведены на более удачные позиции.
«Для украинских националистов наступил самый тяжёлый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима», - написал Кадыров.
Он добавил, что российские войска ««планомерно отодвигают линию фронта на территорию врага».
Ранее Кадыров рассказал, что в Херсонской области задержали диверсантов, которые планировали подрыв в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 376 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 032 / сут.
- Тропический ливень в Москве отменил 60 авиарейсов
- Военные ВСУ призвали прекратить гонения на УПЦ
- Google Pixel 7 Pro стал лучшим смартфоном 2022 года по версии Android Authority
- Евросоюз призвал Иран не поставлять России ракеты и дроны
- Врачи сообщили об улучшении состояния здоровья Пеле
- Стали известны номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»
- Командир «Ахмата» сообщил о наступлении ВС России по всей линии соприкосновения
- Самолет из Турции вместо Казани прилетел в Москву через Самару
- Захарова назвала заявления Бербок о Косово провоцирующими хаос
- WP: Зеленский понимает, что Украина никогда не вернет Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru