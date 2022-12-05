Рамзан Кадыров в стихах обратился к Владимиру Зеленскому
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале стихотворение, обращённое к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В частности, в нём он назвал украинского лидера «перепутавшим роли клоуном» и «гением лицедейства», который может, в зависимости от обстоятельств, быть либо «нациком», либо «слезливым либералом».
Также Кадыров обвинил Зеленского в том, что ему «плевать на Украину» и украинский народ. Кроме того, он отметил, что президент Украины чтит «адмиралов в чёрных юбках, генералов голубых» и «по сценарию от НАТО сатанинский правит бал».
«Вижу, сгинешь ты в неволе, жизнь позорную влача... Перепутал клоун роли, над собою хохоча», - заключил глава Чечни.
Ранее Кадыров прочитал стихотворение об Украине и отметил, что у неё с Россией «одна история, потрёпанная фашизмом, и одно будущее, без национализма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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