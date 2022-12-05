Рамзан Кадыров в стихах обратился к Владимиру Зеленскому

В частности, в нём он назвал украинского лидера «перепутавшим роли клоуном» и «гением лицедейства», который может, в зависимости от обстоятельств, быть либо «нациком», либо «слезливым либералом».

Также Кадыров обвинил Зеленского в том, что ему «плевать на Украину» и украинский народ. Кроме того, он отметил, что президент Украины чтит «адмиралов в чёрных юбках, генералов голубых» и «по сценарию от НАТО сатанинский правит бал».

«Вижу, сгинешь ты в неволе, жизнь позорную влача... Перепутал клоун роли, над собою хохоча», - заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров прочитал стихотворение об Украине и отметил, что у неё с Россией «одна история, потрёпанная фашизмом, и одно будущее, без национализма», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».