Кадыров: Исламский мир поддержал Россию

Ни одна из более чем 120 стран мира, в которых преобладает мусульманское население, не поддержала антироссийские санкции, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Для меня как мусульманина отрадно, что весь Исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла! Ни одна из более чем 120 стран мира, в которых преобладает мусульманское население, не присоединилась к санкциям против России», - написал Кадыров.

Часть этих стран он перечислил и от лица 30 миллионов мусульман России. Г

«Я горжусь тем, что являюсь мусульманином и наблюдаю как все мусульмане объединились с нами и выразили свою однозначную позицию против Запада! Запад, олицетворяющий собой вселенское зло, обязательно падет! И всякий кто попытается его спасти, погибнет под его обломками! Сегодня мы наблюдаем за началом гибели горделивого монстра, с которого мы обязательно собьем всю его спесь!» - заявил он.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что отправил на Украину новые подразделения регионального спецназа. Он подчеркнул, что это лишь малая часть тех, кто хочет «послужить своему государству».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:СШАМусульманеКадыровРамзан Кадыров
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