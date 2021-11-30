Кабмин выделил ещё 5 млрд рублей медикам, заразившимся COVID-19

На заседании президиума координационного совета РФ по борьбе с COVID-19 глава правительства отметил, что на эти цели будет дополнительно направлено ещё 5 млрд рублей.

«Заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться, и таких немало. Дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых», - подчеркнул Мишустин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что власти региона окажут медицинским работникам материальную помощь из-за дополнительной нагрузки в связи с пандемией коронавируса.