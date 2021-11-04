Собянин в два раза увеличил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19

В Москве выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19 выросли вдвое - с нынешних 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом решение сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетивший пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в филиале ГКБ № 1 имени Пирогова на улице Шаболовка.

«Понятно, что те, кто приходит сюда, приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде - кто тяжело заболел COVID-19. Но тем не менее, мы оказываем материальную поддержку донорам - выплачиваем бонус в 5 тыс. руб. Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. руб. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», - сказал Сергей Собянин.

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Мэр столицы подчеркнул, что открытый пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 на улице Шаболовка - один из крупнейших подобных центров в России.

«Мы сегодня открыли крупнейший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в этой работе», - сообщил мэр.

Сергей Собянин также поблагодарил медиков, доноров и волонтеров за работу в сложный период пандемии и поздравил москвичей с Днем народного единства.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусДонорствоСобянинСергей Собянин
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