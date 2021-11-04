Собянин в два раза увеличил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19

В Москве выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19 выросли вдвое - с нынешних 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом решение сообщил мэр столицы Сергей Собянин, посетивший пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в филиале ГКБ № 1 имени Пирогова на улице Шаболовка.

«Понятно, что те, кто приходит сюда, приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде - кто тяжело заболел COVID-19. Но тем не менее, мы оказываем материальную поддержку донорам - выплачиваем бонус в 5 тыс. руб. Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. руб. Я думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», - сказал Сергей Собянин.