Подмосковные врачи получат финансовую поддержку с 2022 года

С 1 января 2022 года 15 категорий врачей, которые снимают жилье, смогут получать ежемесячную выплату на аренду в размере 20 тыс. Это коснётся педиатров, терапевтов, хирургов, онколог и работников скорой помощи. Для получения выплаты будет достаточно подать заявление на портале «Госуслуги».

Кроме того, водители скорой и неотложной помощи получат прибавку к зарплате в размере от пяти до семи тысяч рублей. Финансовую поддержку окажут и операторам call-центров поликлиник.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий многодетные семьи от выплаты НДФЛ.

