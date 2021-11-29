Подмосковные врачи получат финансовую поддержку с 2022 года

В Подмосковье медицинским работникам будет оказана материальная помощь из-за дополнительной нагрузки в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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С 1 января 2022 года 15 категорий врачей, которые снимают жилье, смогут получать ежемесячную выплату на аренду в размере 20 тыс. Это коснётся педиатров, терапевтов, хирургов, онколог и работников скорой помощи. Для получения выплаты будет достаточно подать заявление на портале «Госуслуги».

Кроме того, водители скорой и неотложной помощи получат прибавку к зарплате в размере от пяти до семи тысяч рублей. Финансовую поддержку окажут и операторам call-центров поликлиник.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий многодетные семьи от выплаты НДФЛ.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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