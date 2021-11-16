Кабмин утвердил требования к системе вызова экстренных служб

Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, среднее время ожидания ответа оператора составляет 8 секунд. Среднее время, которое отводится оператору на опрос заявителя - 75 секунд, а подтвердить факт приёма сообщения о происшествии диспетчер должен в течение максимум 30 секунд.

Кроме того, время ожидания от установления соединения до ответа оператора не должно превышать 20 секунд (для 98% вызовов), на консультацию заявителя оператором отводится 2 минуты, а психологическая поддержка может осуществляться максимум в течении 30 минут.



Документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают голосового помощника для пенсионеров, который будет помогать в работе с цифровыми сервисами, компьютерами, а в случае необходимости сможет обратиться в экстренные службы.