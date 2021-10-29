Бирюков: Около 4 млн экстренных вызовов поступило на «Систему-112» Москвы с начала года

Операторы столичной «Системы-112» за девять месяцев этого года приняли и обработали около 4 миллионов вызовов, что почти в два раза больше предыдущего аналогичного показателя. Такую статистику привёл заместитель мэра Москвы, глава Комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

«Работа «Системы-112» востребована москвичами и крайне важна для полноценного функционирования города, это подтверждает и ежегодный рост числа обращений. В настоящее время каждая дежурная смена принимает в среднем 13 тысяч звонков в сутки, одновременно работают 65 операторов, в том числе специалисты, владеющие иностранными языками», - отметил заммэра.

Как подчеркнул Бирюков, сегодня «Система-112» работает слаженно и эффективно, диспетчеры оперативно выясняют суть обращения, проводят консультацию и при необходимости направляют на место городские и экстренные службы. Чаще всего по номеру «112» вызывают скорую помощь и полицию. Более 500 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

Столичная «Система-112» осуществляет информационное взаимодействие с около 230 экстренными и аварийными службами города, «Системами-112» Московской и Калужской областей, к ней подключены все операторы связи. На территории города работают прямые номера вызова экстренных оперативных служб: 101 – пожарные и спасатели, 102 - полиция, 103 - скорая медицинская помощь, 104 - аварийная служба газа.

