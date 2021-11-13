В России создадут виртуального помощника для пенсионеров
Голосового помощника для пенсионеров разработают в России, устройство будет помогать в работе с цифровыми сервисами, компьютерами, а в случае необходимости сможет обратиться в экстренные службы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу НТИ.
Проект новинки разрабатывает команда Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова. Виртуальный помощник, получивший название «Нина», уже работает в тестовом режиме.
Разработчики подчеркивают, что в отличие от аналогов новый голосовой помощник сможет работать в офлайн-режиме, писать под диктовку, распознавать речь с акцентом, полностью взаимодействовать с компьютером.
«Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нем разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нём до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение — родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи», — подчеркнули разработчики.
В мобильной версии помощника планируют ввести возможность синхронизации сервиса с компьютером, чтобы пользователи могли использовать его вне дома.
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