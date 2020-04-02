Кабмин утвердил прядок оформления больничных россиянам после 65 лет при самоизоляции
Российское правительство утвердило порядок оформления больничных гражданам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине. О правилах говорится на сайте кабмина. Постановление вступит в силу с 6 апреля, сообщает RT.
Норма касается тех людей, кто соблюдает режим самоизоляции, за исключением тех, кто трудится дистанционно, а также тех, кто находится в плановом отпуске, отмечает Ura.ru.
Листок нетрудоспособности будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля в форме электронного документа.
Ранее в московской мэрии рассказали, что более 1,6 млн московских пенсионеров получили выплаты из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщает АГН «Москва».
В столице накануне было подтверждено 267 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Москве зафиксировали 1880 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет, а также 34 человека старше 65 лет. Кроме того, COVID-19 обнаружен у 29 детей.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН не поверил в «убийцу» коронавируса из Сколково. Так он отреагировал на новость о том, что российские учёные создали раствор для дезинфекции поверхностей, который должен уничтожать патогены, в том числе и коронавирус Covid-2019.
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