Кабмин утвердил прядок оформления больничных россиянам после 65 лет при самоизоляции

Листок нетрудоспособности будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля в форме электронного документа.

Ранее в московской мэрии рассказали, что более 1,6 млн московских пенсионеров получили выплаты из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщает АГН «Москва».

В столице накануне было подтверждено 267 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Москве зафиксировали 1880 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет, а также 34 человека старше 65 лет. Кроме того, COVID-19 обнаружен у 29 детей.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН не поверил в «убийцу» коронавируса из Сколково. Так он отреагировал на новость о том, что российские учёные создали раствор для дезинфекции поверхностей, который должен уничтожать патогены, в том числе и коронавирус Covid-2019.







