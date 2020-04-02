Еще 25 человек излечились от COVID-19 в Москве
Еще 25 человек вылечились от коронавируса в Москве. Эти пациенты за сутки были выписаны из больниц. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, всего вылечившихся в Москве от коронавирусной инфекции уже 140.
По словам заммэра, все выписанные полностью здоровы, повторный тест на коронавирус у них дал отрицательный результат.
В России на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции находятся 3 317 175 человек. Об этом в среду в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в дистанционном режиме, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, в обсервации находятся всего 1777 россиян, на самоизоляции 292 740 человек.
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