Еще 25 человек излечились от COVID-19 в Москве

По словам заммэра, все выписанные полностью здоровы, повторный тест на коронавирус у них дал отрицательный результат.

В России на карантине из-за распространения коронавирусной инфекции находятся 3 317 175 человек. Об этом в среду в ходе совещания с членами правительства, которое прошло в дистанционном режиме, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, в обсервации находятся всего 1777 россиян, на самоизоляции 292 740 человек.







