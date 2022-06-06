Кабмин России не поддержал проект КПРФ об отмене Fan ID
Правительство РФ не стало поддерживать внесённый депутатами от КПРФ законопроект об отмене Fan ID, соответствующий документ размещён в электронной базе Госдумы.
Авторы инициативы пояснили, что закон о паспортах болельщика является «нецелесообразными». Они отметили, что отмена Fan ID устранит необоснованное нарушение прав «широкого круга граждан», и сэкономит федеральному бюджету 773,6 млн рублей.
В кабмине законопроект не поддержали, напомнив, что закон о Fan ID основан «на положительном опыте применения системы идентификации болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года», а «механизмы закона будут действовать в отношении конкретных спортивных соревнований».
«На основании изложенного законопроект Правительством РФ не поддерживается», - сообщается в документе.
Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях вступил в силу в России 1 июня. Fan ID понадобится для посещения некоторых матчей футбольной Российской Премьер-Лиги и Кубка России.
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