Кабмин России не поддержал проект КПРФ об отмене Fan ID

Правительство РФ не стало поддерживать внесённый депутатами от КПРФ законопроект об отмене Fan ID, соответствующий документ размещён в электронной базе Госдумы.

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Авторы инициативы пояснили, что закон о паспортах болельщика является «нецелесообразными». Они отметили, что отмена Fan ID устранит необоснованное нарушение прав «широкого круга граждан», и сэкономит федеральному бюджету 773,6 млн рублей.

В кабмине законопроект не поддержали, напомнив, что закон о Fan ID основан «на положительном опыте применения системы идентификации болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года», а «механизмы закона будут действовать в отношении конкретных спортивных соревнований».

«На основании изложенного законопроект Правительством РФ не поддерживается», - сообщается в документе.

Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) на спортивных мероприятиях вступил в силу в России 1 июня. Fan ID понадобится для посещения некоторых матчей футбольной Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектПравительство РоссииБолельщикиПаспорт БолельщикаКПРФ
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